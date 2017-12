Zetti define volta de Edson Araújo O treinador do Fortaleza, Zetti, deve manter o esquema 3-5-2 no jogo do próximo sábado, às 16 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, contra o Avaí. A partida abre o quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, mesmo feriado do Dia de Finados, Zetti orientou treinamento onde definiu que Edson Araújo volta ao ataque no lugar de Jean Carlo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Também está fora da partida o volante Erandir, que cumprirá a terceira partida de punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No seu posto permanece Marcelo Lopes. O time que deve enfrentar o Avaí é o seguinte: Bosco; Ronaldo Angelim, Fernandão e Nivaldo; Sérgio, Chicão, Marcelo Lopes, Juninho Cearense e Mazinho Lima; Guaru e Edson Araújo. Amanhã, o Fortaleza tenta junto ao STJD anular a perda de um mando de campo, devido à invasão de um torcedor no empate de 1 a 1 com o Santa Cruz, no dia 16 de outubro, em jogo válido pela fase semifinal.