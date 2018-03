Zetti destaca a defesa do Paulista O empate em 0 a 0 com o Marília na última terça-feira foi bastante comemorado pelo técnico Zetti, do Paulista. O resultado deixou o time na quinta posição do Campeonato Brasileiro da Série B, com 21 pontos, e mostrou mais uma vez a força de sua defesa, quinta melhor da competição, ao lado do Sport, com 16 gols sofridos em 14 jogos. "Mais uma vez conseguimos marcar bem e conseguimos outro empate. O Marília explorou as bolas altas, o que nos dificultou bastante. É uma equipe que toca bem e rápido a bola", explicou Zetti. O Paulista só volta à campo no dia 2 de agosto, quando enfrentará o Palmeiras no Estádio Jaime Cintra.