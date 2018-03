Zetti deve colocar Lucas no Paulista O técnico Zetti deve escalar Lucas para o lugar do lateral-direito Luís Paulo, suspenso, na partida que o Paulista fará na sexta-feira, contra a Portuguesa, pela Série B do Brasileiro. O treinador ainda terá o retorno do atacante Izaías, que cumpriu suspensão. Com isso, Davi deixa o time titular.