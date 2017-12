Zetti deve ser demitido nesta 2ª feira A diretoria da Ponte Preta vai se posicionar oficialmente somente nesta segunda-feira, mas é praticamente certa a demissão do técnico Zetti que acumulou sua quarta derrota consecutiva, neste domingo à tarde, ao cair diante do Brasiliense, por 4 a 0. Ele não deve dirigir o time contra o Atlético-PR, quarta-feira, em Campinas, na abertura do returno do Campeonato Brasileiro. O time vem de cinco derrotas seguidas, após liderar a competição por oito rodadas consecutivas, terminando o turno com 33 pontos. Mas caiu de ponta cabeça após a saída do técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, que se transferiu para o futebol japonês - Verdy Tokyo. Zetti, após o jogo, sentiu que sua situação é mesmo crítica. "Agora é começar a pensar no jogo de quarta-feira. Temos que trabalhar. Eu ou outro treinador que possa vir no meu lugar. A gente sabe que a cultura do futebol brasileiro é a do resultado e até agora eu não tenho conseguido conquistá-los", concluiu. Este vam Soares, ex-São Caetano, e Vágner Benazzi, ex-Fortaleza e atualmente no Joinville-SC, são os nomes mais cotados. É muito provável, porém, que o auxiliar-técnico Nenê Santana seja efetivado.