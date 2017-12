Zetti diz que foi "sondado" pelo Santos O técnico Zetti, do Paulista de Jundiaí, disse nesta sexta-feira que foi sondado para dirigir a equipe do Santos - que dispensou Emerson Leão na tarde de ontem depois de 2 anos no cargo. ?Houve um contato para saber se eu tinha interesse e eu fiquei de analisar?, disse Zetti em entrevista à TV Bandeirantes na tarde de hoje. ?Eu tenho contrato com o Paulista até dezembro e um compromisso com o presidente do clube, Eduardo Palhares) e com a cidade?, justificou. Assim que Leão foi desligado, Vanderlei Luxemburgo passou a ser a prioridade no Santos. Zetti - que foi vice-campeão Paulista este ano e que na primeira fase do campeonato venceu o Santos por 4 a 0 - surgiu como a segunda opção, para o caso de Luxemburgo não acertar. Mas o nome dele surge com alguma força. Zetti tem o aval até mesmo de Leão. Antes de sair, o treinador disse recomendou dois técnicos à diretoria do Santos. Zetti e Geninho. ?Eu não indiquei ninguém. Eu sugeri os nomes de Geninho e Zetti. O Geninho é um ótimo profissional e conhece muito bem a cidade; é de lá. O Zetti é muito promissor e eu gostaria muito de ver um jovem lá (na Vila Belmiro)?. Leão disse ainda que não chegou a tocar no nome de Luxemburgo para os dirigentes santistas.