Zetti é demitido no São Caetano O empate por 1 a 1 com o Treze da Paraíba e a conseqüente eliminação na Copa do Brasil custou caro para o técnico Zetti. Algumas horas depois do jogo de ontem à noite, o treinador foi demitido pela diretoria do São Caetano. Os dirigentes pretendem anunciar ainda nesta quinta-feira o nome do substituto. No primeiro confronto, na Paraíba, o São Caetano perdeu por 2 a 1. No jogo em casa, precisava vencer por 1 a 0 que garantiria sua vaga na próxima fase. O time, no entanto, jogou mal e não saiu de um empate, resultado que eliminou o time paulista já na segunda fase da competição.