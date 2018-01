Zetti é o novo técnico do Bahia O técnico Zetti deixou nesta quarta-feira de constar da lista de cotados para assumir o comando de São Paulo ou Palmeiras - clubes que perderam seus treinadores esta semana. Zetti deverá ser anunciado oficialmente nesta quarta-feira como o novo treinador do Bahia. Com boas passagens pelo Paulista de Jundiaí (foi vice-campeão estadual) e Fortaleza (levou o time de volta para a Série A), Zetti vai substituir Hélio dos Anjos, demitido depois da perda do Estadual para o Vitória. O novo técnico chega a Salvador nesta quinta-feira, mas ainda não vai comandar a equipe na partida de sábado contra o Anapolina, em Feira de Santana, na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro da Série B. Além de Paulista e Fortaleza, Zetti dirigiu o Guarani e o São Caetano.