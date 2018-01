Zetti é o novo técnico do Paulista A diretoria do Paulista de Jundiaí surpreendeu ao anunciar, oficialmente, neste domingo o seu técnico para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. É Zetti, ex-goleiro bicampeão mundial pelo São Paulo e tetracampeão do mundo pelo Brasil em 1994. O comentarista do SBT se apresenta no estádio "Jaime Cintra" nesta segunda-feira cedo. Zetti tem 38 anos e como jogador defendeu o Palmeiras, São Paulo, Santos, Fluminense e União Barbaresense, entre outros. Após abandonar a carreira, ele começou o trabalho como técnico. No São Paulo, dirigiu a equipe juniores. Ano passado, fez estágios no Corinthians, com Carlos Alberto Parreira, e no Cruzeiro, com Vanderlei Luxemburgo. No Paulista, o ex-atleta terá a sua primeira chance numa equipe profissional. Marcos Biazotto, que vinha comandando o time, será o seu auxiliar. O preparador físico será Fernando Moreno, que estava trabalhando nas equipes de base do clube. O Paulista não foi bem no Paulistão, lutando para fugir do rebaixamento. Começou a competição com Edson Valandro, mas foi Luiz Carlos Ferreira que livrou o time da Série A2. Com um orçamento reduzido, a diretoria não esconde o objetivo de investir pouco e apenas evitar o rebaixamento na competição nacional.