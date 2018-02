Zetti é o novo técnico do S. Caetano A diretoria do São Caetano surpreendeu nesta semana ao trocar de técnico. A saída de Péricles Chamusca foi anunciada ontem e nesta quinta-feira o clube acertou os últimos detalhes com seu novo treinador: Zetti. Junto com ele vão para o ABC o fisicultor Fernando Moreno e o auxiliar técnico Marcos Biazotto. Este trio levou o Fortaleza, recentemente, de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em princípio, o contrato da nova comissão técnica é de um ano, portanto, para toda a temporada de 2005. O ex-goleiro do São Paulo e da seleção brasileira viveu um ano positivo, sendo vice-campeão de São Paulo com o Paulista de Jundiaí, perdendo o título, coincidentemente, para o próprio são Caetano. Além disso, sagrou-se vice-campeão brasileiro da Série B, com o Fortaleza. No meio disso, teve uma passagem rápida e ruim pelo Guarani, onde em 12 jogos teve aproveitamento de apenas 30,5%, com sete derrotas , dois empates e três vitórias. Ainda na tarde desta quinta, a comissão técnica vai traçar planos com a diretoria, uma vez que uma série de mudanças acontecerá no elenco para a próxima temporada.