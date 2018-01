Zetti e o Paulista ganham na estréia O Paulista estreou com vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, ao bater o Mogi Mirim por 2 a 1, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, neste sábado à tarde. O técnico do time jundiaiense, Zetti, ex-goleiro do São Paulo, também fez sua estréia no comando de um time profissional, conquistando seus primeiros três pontos. O Paulista começou o jogo com tudo, mas só conseguiu abrir o placar aos 43 minutos, em cobrança de pênalti do meia Marco Túlio. Na segunda etapa, o ritmo do jogo caiu e só voltou a esquentar aos 33 minutos, quando o atacante Dênis empatou para o Mogi. Um minuto depois, porém, Canindé recolocou o Paulista na frente, fechando o placar. No final, o técnico Zetti não escondeu a alegria: "O importante foi o resultado. O time ainda vai melhorar bastante", prometeu. Agora, o Paulista pegará, fora de casa, o Sport, e o Mogi enfrenta, em casa, o Brasiliense. Ficha Técnica Paulista: Buzzeto; Asprilla, Ivan Rocha e Danilo; Luís Paulo, Alemão, Marco Túlio (Silas), Canindé e Julinho; Davi (Márcio) e Maurício (Léo). Técnico: Zetti. Mogi Mirim: Marcelo Galvão; Maninho (Batista), Chicão, Joel e Alessandro; Moisés (Leandro Rodrigues), Goiano, Joílson e Paulo Nunes; Cléber e Dênis. Técnico: Luís Carlos Winck. Árbitro: Rodrigo Braghetto (SP). Gols: Marco Túlio(p) aos 43 do primeiro tempo; Dênis aos 33 e Canindé aos 34 do segundo. Cartão amarelo: Luís Paulo, Asprilla, Ivan Rocha, Cléber e Alessandro. Local: Estádio Jaime Cintra (Jundiaí/SP).