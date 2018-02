Zetti estuda mais mudanças no Guarani O técnico Zetti ainda não definiu como o Guarani irá enfrentar o Fluminense, dia 12, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, mas é certo que haverá pelo menos duas mudanças no time. Na defesa, cinco jogadores disputam a vaga deixada pelo zagueiro Paulo André, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, na vitória de 1 a 0 sobre o Paraná. Carlão, Marcelo, Nenê, Gláuber e Tiago disputam a posição. Uma mudança já definida é a volta do volante Careca, que cumpriu suspensão, no lugar de Roberto. Uma outra alteração poderá acontecer no ataque, onde Léo pode ganhar nova oportunidade. O jogador despontou em 2001, em uma partida contra o Corinthians, e foi esquecido pelos últimos dois treinadores que passaram pelo Brinco de Ouro, Barbiéri e Joel Santana. Léo já estava até preparado para deixar o clube na segunda-feira, último dia de seu contrato, mas solicitou uma prorrogação à diretoria ao saber que iria entrar em campo contra o tricolor carioca. "É um ânimo novo para mim. Tenho que continuar treinando forte para estar pronto quando a oportunidade aparecer", disse o jogador, que já nem se lembrava mais da última partida que fez como titular. Neste meio tempo foi emprestado para vários clubes, entre eles, Juventude-RS e Botafogo-RJ. Mas se deu mal.