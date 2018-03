Zetti estuda mudanças no Paulista Depois de perder para o Sport no último final de semana, o técnico Zetti admite fazer mudanças na equipe que enfrenta o Gama no próximo sábado, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. As alterações devem acontecer mais na parte tática, mantendo os mesmos jogadores. O maior problema estaria nos problemas que o treinador vem enfrentando ao longo da semana. O goleiro Buzetto e o volante Alemão, contundidos, não vêm realizando os treinamentos e, segundo o médico João Luís Pereira da Silva Neto as contusões dos dois jogadores não foram graves, mas ele não confirmou a presença dos atletas na próxima partida contra o Gama, no Estádio Serejão. Buzetto e Alemão são peças importantes. Contra o Remo, na última rodada, o goleiro saiu como herói pelas boas defesas e o volante marcou o gol do empate contra os paraenses. O meia Cairo, recuperado de uma lesão muscular que o afastou dos gramados por um mês, está de volta aos treinamentos e, dentro de duas semanas já poderá fazer sua reestréia com a camisa do Paulista.