Zetti evita críticas no Paulista Apesar do empate de 1 a 1, considerado ruim, diante do Remo, no Estádio "Jaime Cintra", no sábado, o técnico do Paulista, Zetti, ex-goleiro do São Paulo, evitou fazer críticas ao time. Ele minimizou a situação afirmando que o time entrou com muita ansiedade vencer. "Nossos jogadores entraram com muita vontade de vencer e, por isso, descuidamos e levamos o gol", disse Zetti. "Não podemos ter pressa. Temos que jogar com calma, que os gols saem com naturalidade", completou. As irregulares atuações da equipe de Jundiaí vêm consagrando pelo menos um jogador: o goleiro Buzzetto. O jogador salvou o time nos três jogos da Série B (2 a 1 sobre Mogi, 0 a 2 Sport-PE e 1 a 1 Remo), fazendo defesas importantes. Enquanto aguarda a chegada de alguns jogadores experientes, Zetti acha que a responsabilidade não pode ficar só nas costas do goleiro. "O time tem que ter equilíbrio. Precisa ser um todo, um conjunto", completou. O próximo jogo será contra o Gama, no Distrito Federal.