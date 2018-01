Zetti exige concentração no União Embora tenha um adversário teoricamente fácil na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o já rebaixado União São João, o Paulista não terá vida fácil para garantir uma vaga. Além de vencer o lanterna, o time de Jundiaí (9º colocado, 32 pontos) precisa torcer por um tropeço do Náutico (8º com 32) contra o Botafogo, no Rio. Embora o clube não dependa somente de seus resultados, o técnico Zetti quer o grupo se concentrando no jogo do União. ?Primeiramente temos que passar pelo União e depois pensar em outros jogos." Para o jogo com o União, o treinador não poderá contar com o goleiro Buzzetto, suspenso pelo terceiro amarelo. Em compensação, o atacante Izaías, artilheiro do time com dez gols, volta de suspensão.