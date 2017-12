Zetti faz mistério no Fortaleza O treinador Zetti faz mistério sobre o time que vai colocar em campo no próximo sábado, contra o Brasiliense (DF), pelo quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele admite, entretanto fazer mudanças da equipe que empatou em 0 a 0 com o Avaí (SC), no último sábado (6), em Florianópolis. Estas alterações seriam os retornos do zagueiro Erandir e do atacante Jean Carlo nos postos de Marcelo Lopes e Edson Araújo. Hoje (9) o tricolor cearense treinou no estádio Castelão. O treinamento foi tático, onde Zetti dividiu o elenco em três times de oito jogadores cada. A maior cobrança foi na finalização, considerada por ele como ponto fraco da equipe no empate com o Avaí. O capitão do Fortaleza, o zagueiro Fernandão, acredita que numa vitória sábado "para mantermos esta seqüência de bons resultados e assumirmos a liderança da final". O Fortaleza nos três últimos jogos pela Série B não tomou gol. Venceu o Brasiliense por 3 a 0, derrotou o Ituano (SP) por 2 a 0 e empatou em 0 a 0 com o Avai.