Zetti feliz por estar na lista do Santos Um dos nomes cotados para substituir Leão no Santos, ao lado de Vanderlei Luxemburgo, Zetti disse ficar feliz com a lembrança, mas garante não ter sido procurado. "Eu estou bem aqui no Paulista, trabalhando tranqüilo e sem expectativa", afirmou o treinador. "Eu fiquei sabendo através da imprensa que eu e o Vanderlei éramos os nomes da diretoria. Fiquei muito feliz, foi ótimo saber que um time como o Santos está interessado no meu trabalho, mas ninguém me telefonou", revelou Zetti. "Caso eles façam uma proposta, irei ouvir com todo o prazer. O importante é ver qual seria a proposta de trabalho, o planejamento, e não a parte financeira", adiantou. Com bom relacionamento no Santos, onde atuou por três anos, Zetti conhece toda a estrutura do clube e deu a entender que aceitaria o convite. "Quando eu recebi a proposta do Atlético-PR, o que pesou para que eu não aceitasse foi a minha família e os negócios que tenho em São Paulo. No momento, fica complicado eu sair daqui do Estado. Então, neste quesito, não teria problema em ir para o Santos", admitiu. Mas, por enquanto, Zetti segue no Paulista. No treino desta quinta-feira, ele deu sinais de que vai manter o mesmo time para enfrentar o Remo-PA, domingo, pela terceira rodada do Brasileiro da Série B.