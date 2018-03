Zetti fica apreensivo com o Paulista A derrota para o Sport na última rodada acabou deixando o técnico do Paulista, Zetti, apreensivo com a seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. Além das falhas da defesa nas bolas aéreas, ele acredita que falta alguns jogadores mais experientes no elenco. Por isso, alguns jogadores podem ser contratados. O maior problema estaria no salário a ser pago, uma vez que o Paulista estipulou em R$ 4 mil o teto salarial do clube. Tempo extra - O Conselho Deliberativo do Paulista prorrogou o mandato do presidente Eduardo Palhares até o final de 2003. A intenção é fazer com que os contatos que o dirigente vem fazendo com eventuais parceiros americanos, canadenses e alemães não fossem comprometidos.