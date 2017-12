Zetti fica no Paulista até final do ano O Paulista não corre mais riscos de perder o técnico Zetti para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar da diretoria do Guarani ter confirmado que tentou sua contratação, o treinador declarou ao término dos treinamentos desta terça-feira que vai permanecer em Jundiaí. "Eu fico no Paulista. Tudo tem sua hora para acontecer e ainda não chegou a minha de sair aqui do Paulista. Agradeço a Guarani e Atlético-PR, que também já mostrou interesse, mas vou ficar", decretou. Independente de qualquer convite, o técnico vai cumprir seu compromisso até dezembro. Segundo informações da diretoria, o salário do treinador foi reajustado logo que recebeu proposta do Atlético-PR, mas mesmo assim ele não prometeu que ficaria. Sua decisão pode ter sido influenciada pela parceria com o PSV, da Holanda, prestes a se concretizar. "O projeto é muito bonito", segundo o treinador, que atuaria como "garoto-propaganda" da Philips, empresa que detém o controle acionário do PSV. Uma pesquisa do clube holandês constatou que o Paulista é um dos melhores centros de formação de jogadores do país na atualidade, perdendo apenas para o Vitória-BA. O projeto visa ainda a construção de um centro de treinamento, investimento em dinheiro no clube e revelação de novos talentos. Zetti comandou o time em dois períodos nesta terça-feira. Recebeu como má notícia a baixa do meia Tiago Melo, com uma contratura nas costas, e que ficará fora dos treinos por duas semanas.