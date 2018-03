Zetti ganha aumento e fica no Paulista Um dos principais responsáveis pela chegada do Paulista à final do Campeonato Paulista, o técnico Zetti garante que continuará à frente do comando do time de Jundiaí. O Atlético do Paraná iniciou negociações com o ex-goleiro, mas no final de semana, um jantar com o presidente Eduardo dos Santos Palhares, presidente do clube, serviu para o técnico recuar e confirmar sua permanência. Zetti disse que a parceria com o PSV da Holanda e um projeto em andamento para o time de Jundiaí, além de ser uma cidade mais próxima de seus familiares, fizeram com que ele pensasse duas vezes na proposta do clube paranaense, não revelada. Eduardo Palhares mostrou ao treinador Zetti as vantagens que ele teria dirigindo a equipe do Paulista no Campeonato Brasileiro da Série B. Na reunião também ficou acertado um aumento salarial. "O que pesou na minha decisão não foi o lado financeiro. Se fosse, já teria aceitado o convite do Atlético na sexta-feira", explicou Zetti. O novo salário do treinador não foi divulgado. Outro que anunciou sua permanência no clube de Jundiaí é o atacante Canindé.