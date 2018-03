Zetti ganha dois reforços no Paulista O técnico do Paulista, Zetti, tem duas novidades para escalar o time que enfrenta o Joinville sábado, no estádio Ernesto Sobrinho, no interior de Santa Catarina. O lateral-direito Luís Paulo e o zagueiro Ivan Rocha, que vem atuando como volante, cumpriram suspensão automática e estão à disposição do treinador para a disputa da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com a entrada dos dois, Lucas e Léo, titulares no jogo passado, voltam ao banco de reservas. O treinador ainda busca um substituto para Canindé, expulso contra o América-MG. O mais cotado para assumir a vaga é Marco Túlio, mas o treinador estuda ainda a hipótese de recuar Davi para cumprir a função. "Vou analisar bem os dois jogadores. Teremos mais alguns treinamentos antes da partida com o Joinville e só depois disso vou definir o substituto do Canindé", disse Zetti. O Paulista tem seis pontos em 18ºlugar.