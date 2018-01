Zetti ganha opções no São Caetano Se mesmo com vários problemas, de contusão ou pela falta de jogadores, o São Caetano começou bem o Campeonato Paulista, a situação deve melhorar com as novas opções oferecidas ao técnico Zetti. Para enfrentar o Rio Branco, sábado em Americana, a principal novidade pode ser o atacante Luís Cláudio, já em boa forma física, no time titular e talvez a presença do meia Canindé como opção no banco de reservas. Existe, porém, dúvida sobre a liberação dos zagueiros Neto e Gustavo, entregues ao departamento médico. Na vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras a defesa foi formado por Thiago e Thuram, revelado no próprio clube. Com nove pontos ganhos, o Azulão sonha em brigar pelas primeiras posições. "Este é o nosso principal objetivo", confirma o técnico Zetti.