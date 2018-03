Zetti ganha outro problema no Paulista O técnico Zetti ganhou mais um problema no Paulista. O lateral-direito Luiz Paulo foi suspenso por três jogos pela Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por causa de uma agressão na vitória de 1 a 0 sobre o São Raimundo, em Manaus, pela 10ª rodada da Série B do Brasileiro. Sem muitas opções para o setor, Zetti deve escalar o jovem Lucas, de 19 anos, que já substituiu Luiz Paulo em outras oportunidades. Outras dois jogadores também estão fora do jogo contra o CRB-AL, no sábado: os zagueiros Danilo, suspenso pelo terceiro amarelo, e Ivan Rocha, lesionado. O Paulista ocupa a 7ª colocação da Série B, com 17 pontos, e vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Brasiliense. Com o bom resultado em casa, o time quebrou um jejum de 77 dias sem vitórias em Jundiaí.