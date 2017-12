Zetti ganha reforços no Paulista Ainda abatidos com a derrota, de virada, para o Palmeiras no último sábado, os jogadores do Paulista já começaram a preparação para o jogo de sexta-feira, às 20h30, contra o Santa Cruz, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Zetti comemora a volta de dois jogadores ao time titular. O experiente zagueiro Ivan Rocha, ex-São Paulo, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, e o atacante Luiz Gustavo, que cumpriu suspensão automática, têm retornos garantidos. Em 11º, com 21 pontos na tabela de classificação, o Paulista precisa da vitória para voltar a figurar entre os oito primeiros que garantem vaga à próxima fase da competição.