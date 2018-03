Zetti garante que não deixa o Paulista Se depender da vontade do técnico Zetti, o Paraná Clube vai ter que procurar outro treinador. Nesta terça-feira, Zetti, que não confirmou ter sido contatado pelos dirigentes do clube paranaense manifestou seu desejo de permanecer no comando do Paulista de Jundiaí, pelo menos, até o final do Campeonato Paulista. "Quero aprender ainda, desenvolver meu trabalho e poder ajudar a revelar jogadores aqui no Paulista", declarou Zetti, que levou o Galo de Jundiaí a liderança do Grupo 2 do Paulistão, com 22 pontos ganhos e vem se destacando pelas jovens promessas, como o lateral-direito Lucas e o zagueiro Danilo, além de ter recuperado jogadores relegados pelas equipes grandes como os meias Canindé, do Santos, e Aílton, do São Paulo.