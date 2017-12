Zetti já definiu time do Fortaleza O técnico Zetti ainda tenta esconder a escalação do Fortaleza para o jogo contra o Bahia, sábado, no estádio da Fonte Nova, em Salvador, pelo quadrangular final da Série B do Brasileiro. Mas ele já tem o time praticamente definido, com: Bosco; Ronaldo Angelim, Nivaldo e Picolli; Sérgio, Erandir, Chicão, Juninho Cearense e Mazinho Lima; Jean Carlo e Edson Araújo. A delegação do Fortaleza só viaja para Salvador na sexta-feira à tarde. Antes, na quinta, Zetti comanda um treino coletivo no estádio Castelão, praticamente encerrando a preparação para esse decisivo jogo. O zagueiro Fernandão e volante Marcelo Lopes são os desfalques, pois estão suspensos. Com 4 pontos, o Fortaleza lidera o quadrangular final da Série B.