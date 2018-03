Zetti já ensina o que aprendeu com Telê No gramado do Estádio Dr. Jaime Cintra, em Jundiaí, Zetti orienta treinamentos no comando do Paulista, time que assumiu dia 14 de abril. Olhos atentos observam os jogadores. Ainda sem conhecer muito bem todos os atletas, o ex-goleiro começa a colocar em prática o que já aprendeu na iniciante carreira de técnico de futebol, aos 38 anos de idade. É o começo do trabalho à frente da primeira equipe profissional do currículo do treinador e de uma árdua luta para tentar chegar à divisão de elite do futebol brasileiro. O desafio começou bem. No sábado, o Paulista venceu o Mogi Mirim: 2 a 1, em casa. Leia mais no Jornal da Tarde