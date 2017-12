Zetti luta pelo melhor ano de sua vida Levar o Fortaleza de volta à Serie A do Brasileiro fechará 2004 com chave-de-ouro para o técnico Zetti. "Ser vice-campeão estadual com o Paulista e ficar com uma das duas vagas da Série B com um time que não pertence ao eixo Rio-São Paulo vai consolidar minha carreira de treinador", afirmou. Zetti, de 39 anos, ex-goleiro do Palmeiras, São Paulo, Santos e seleção, iniciou como técnico em 2001 nos juniores do São Paulo. Depois do sucesso no Paulista, ficou apenas 70 dias no Guarani este ano. "Encontrei um clima positivo (no Fortaleza), o que colaborou para a superação da equipe", afirmou o técnico, que assumiu o time cearense em 16 de setembro. "Restava apenas um jogo para a final da fase de classificação. Vencemos e terminamos em quinto", lembrou Zetti. "Na segunda fase, precisávamos de duas vitórias nos dois últimos jogos e conseguimos." Zetti destaca a estrutura do clube. "O PICI está sendo incrementado e não perde para os melhores do País", revelou. Detalhe: o PICI é nome do CT do Fortaleza, local que ficou conhecido como Posto de Comando (PC) norte-americano durante a 2ª Guerra Mundial.