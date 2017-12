Zetti mantém esquema no Fortaleza O técnico Zetti vai manter o mesmo esquema de jogo que derrotou o Ituano por 2 a 0, semana passada, para a partida do próximo sábado, às 16 horas, contra o Avaí, em Florianópolis, na abertura da fase final da Série B do Campeonato Brasileiro. Zetti escalou o Fortaleza no sistema 3-5-2. A única mudança em relação à equipe da última partida é a entrada de Edson Araújo no ataque. Ele substitui Jean Carlo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Zetti aposta no atual momento do time cearense que vem de duas vitórias na competição (3 a 0 no Brasiliense e 2 a 0 no Ituano). "Estamos numa crescente e isto dá mais credibilidade ao time", disse acrescentando que "se jogarmos como temos atuado, estaremos dando um grande passo para voltarmos à Série A". O Fortaleza chega Florianópolis nesta quinta-feira à noite, tendo como novidade no banco o volante avançado Edmilson. Compõem ainda o banco o goleiro Magrão, o zagueiro Picolli, o volante Dude, o lateral Daniel Pernambucano e os meias Daniel Sobralense e Daniel Bamberg. O time já definido é Bosco; Ronaldo Angelim, Fernandão e Nivaldo; Sérgio, Chicão, Marcelo Lopes, Juninho Cearense e Mazinho Lima; Edson Araújo e Guaru.