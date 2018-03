Zetti muda e quer Paulista mais ofensivo Sem vencer há três jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico Zetti, do Paulista, promete ser ofensivo diante do América-MG nesta sexta-feira, às 20h30, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, na abertura da quinta rodada. Para buscar os gols que estão faltando à equipe, como não vai contar com o experiente zagueiro Ivan Rocha, suspenso, que vinha atuando como volante, o treinador abandonou o esquema com três jogadores de marcação no meio-de-campo e confirmou a entrada do meia Léo entre os titulares ao lado de Alemão, Silas e Canindé. ?Vamos mudar nossa tática, pois, como jogaremos em casa, precisamos ser mais ofensivos. A entrada do Léo dará essa característica ao time", explicou o treinador, que está na 17ª colocação, com cinco pontos. O América-MG também já está definido pelo técnico Wagner Oliveira. Para buscar a reabilitação após a derrota para o Santa Cruz-PE, o treinador fará três alterações em relação ao time que perdeu para os pernambucanos na última rodada por 3 a 2. O time mineiro soma quatro pontos, ocupando a 18ª posição. O goleiro Fabiano, ex-Ponte Preta, voltou à posição de titular em lugar de Lailson, que passará por cirurgia. Na lateral-direita, Edson, recuperado de contusão, substitui Fahel, que estava atuando improvisado na posição. No meio, Emerson ganha a vaga de Toinzé. Completando a rodada, Santa Cruz e Remo se enfrentam no Estádio do Arruda, no Recife. Os dois times somam sete pontos cada. O técnico Péricles Chamusca ainda não definiu o esquema de jogo do time pernambucano. A dúvida entre o 3-5-2 e o 4-4-2 só será desfeita momentos antes da partida diante dos paraenses. O técnico Givanildo tem apenas uma dúvida para confirmar o Remo. O meia Ciro pode ganhar a vaga de Rodrigo.