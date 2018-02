Zetti muda Fortaleza contra Brasiliense O treinador Zetti mexe nos três setores do Fortaleza para o jogo do próximo sábado, às 16 horas, contra o Brasiliense (DF), no estádio Boca do Jacaré, em Brasília, pela penúltima rodada do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. Na defesa, o zagueiro Ronaldo Angelim vai para a ala esquerda no lugar de Mazinho Lima que recebeu o terceiro cartão amarelo. No posto de Ronaldo entra Nivaldo para formar o trio de zagueiros com Erandir e Fernandão. No meio-campo, Guaru deixa a meia-esquerda e vai compor dupla de ataque com Jean Carlo. Na meia-esquerda volta Juninho Cearense, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Bahia, sábado passado. Zetti mantém o sistema 3-5-2 e pretende surpreender o Brasiliense, vencendo o jogo, para na rodada final contra o Avaí (SC), no estádio Castelão, administrar com mais tranqüilidade uma vaga na Série A de 2005.