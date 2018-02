Zetti muda o Paraná para enfrentar o J.Malucelli O Paraná entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o J.Malucelli, no Estádio Pinheirão, com praticamente meio time alterado em relação ao que jogou na estréia do Campeonato Paranaense, no último domingo. O técnico Zetti gostou da atuação na vitória sobre o Iraty, por 2 a 1, mas começa a testar novas formações para a largada na Copa Libertadores da América, que começa no dia 1º de fevereiro, contra o Cobreloa, em Calama, no Chile. Para o comandante da equipe curitibana, o time precisa estar equilibrado no torneio regional e mais forte ainda na competição sul-americana. "Muitos atletas ainda se recuperam da forma física", disse o treinador. Entre as novidades serão as entradas do volante Serginho, do lateral-direito Parral, do meia Gerson e, provavelmente, do zagueiro Neguete. Em caso de vitória, o Paraná pode assumir a liderança do Estadual, que está atualmente nas mãos do Paranavaí, que também venceu na estréia e está com saldo de quatro gols - o time só joga na quinta-feira, contra o Roma. Em Maringá, também nesta quarta-feira, o Coritiba tenta se recuperar da derrota para o Rio Branco na estréia. O jogo será contra o Engenheiro Beltrão, no Estádio Willie Davids, que terá, na seqüência, o confronto Galo/Adap x Iguaçu. O técnico do Coritiba, Gilberto Pereira, deve alterar sua equipe em pelo menos três posições. No gol, Café entra no lugar de Ricardo Vilar. Na lateral-direita, China dá a vaga para Túlio. E no meio, Lairson estréia no lugar de Marlos. Em Curitiba, o Atlético Paranaense enfrenta o Rio Branco às 20h30, na Arena da Baixada. O time da capital não passou de um empate na primeira rodada, ao ficar no 3 a 3 com o J.Malucelli. As outras partidas da rodada são Portuguesa Londrinense x Cascavel, Nacional x Iraty e Cianorte x Londrina.