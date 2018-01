Zetti não é mais o técnico do Bahia O ex-goleiro Zetti foi demitido, nesta segunda-feira, do cargo de treinador do Bahia, que faz uma campanha irregular na Série B do Brasileiro. Após a derrota para o Santa Cruz, na Fonte Nova, na última sexta-feira, o presidente do clube, Marcelo Guimarães, havia garantido a permanência de Zetti, mas não resistiu à pressão de vários conselheiros. Para a partida contra o Ceará, em Fortaleza, na próxima sexta-feira, o Bahia será dirigido pelo auxiliar-técnico Carlos Amadeu. O nome mais cotado para substituir Zetti é o de Jair Picerni, que já dirigiu Palmeiras, Guarani e São Caetano.