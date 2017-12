Zetti não perde esperança na classificação A derrota para o Palmeiras o sábado por 2 a 1, de virada e nos últimos minutos, tirou o Paulista do grupo dos oito primeiros colocados que garantem vaga para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Em 11º, com 21 pontos, o técnico Zetti ainda crê em uma possível recuperação e a classificação para a seqüência da competição. ?Fizemos uma grande partida e só perdemos nos detalhes. Tenho total convicção de que podemos conseguir a classificação à próxima fase", disse o técnico. O Paulista volta a campo sexta-feira, às 20h30, quando enfrenta o Santa Cruz no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí.