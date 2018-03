Zetti não se abala com as críticas O novato técnico Zetti recebeu com bom humor as primeiras críticas e vaias da torcida que recebeu no empate de 2 a 2 com o América-MG, na rodada de sábado da Série B do Brasileiro. Mas ele reafirma a confiança no grupo de jogadores do Paulista, acreditando que o time pode voltar a vencer já diante do Joinville, sábado, quebrando o jejum de quatro jogos sem vitória. "Na realidade, as vaias mexem com a gente e acho necessário no futebol. Sempre, como jogador, tirei proveito das vaias e das críticas para me aperfeiçoar e melhorar. Esta situação aumenta a adrenalina", afirmou Zetti. Pela necessidade de se recuperar, o técnico passou os últimos dias vendo vários teipes do adversário ao lado de sua comissão técnica, o auxiliar Marcos Biazotto e o preparador físico Fernando Moreno. Para este jogo, em princípio, o time só deve sofrer uma mudança: a entrada de Marco Túlio no lugar de Canindé, que cumpre suspensão. O Paulista soma seis pontos na Série B, mas só venceu na abertura da competição, quando superou em casa o Mogi Mirim, por 2 a 1.