Zetti pede tranqüilidade ao Fortaleza O treinador Zetti disse hoje que os jogadores do Fortaleza têm que ter tranqüilidade contra o Avaí (SC), no próximo sábado, às 16 horas, no estádio Castelão, para fazer os gols necessários para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro de 2005. "Não podemos mais cometer o excesso de erros nas finalizações como nos últimos jogos. Cada atleta tem que ter o equilíbrio para concluir certo a jogada em gol", afirmou Zetti lembrando que todos, não só os atacantes, têm essa responsabilidade. O Fortaleza corre o risco de não contar no sábado com Jean Carlo, o atacante que fez os únicos dois gols do time na fase final da Série B. Jean está lesionado na coxa esquerda e amanhã faz um teste de campo para saber se joga. Caso não reúna condições seu substituto será Edson Araújo, que ainda não marcou nenhum gol com a camisa do Fortaleza. O time será definido sexta-feira. Para o lugar do volante Chicão suspenso pelo terceiro cartão amarelo jogará Erandir. O ala esquerdo Mazinho Lima tem retorno garantido após cumprir a automática pela lei do cartão amarelo. Sai Juninho Goiano.