Zetti perde mais um jogador no Paulista Contando com um elenco reduzido no Paulista, o técnico Zetti ganhou mais um problema para o jogo da próxima sexta-feira, às 20h30, contra o Náutico, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Sem poder contar com o meia Thiago Almeida, que sofreu uma torção no joelho e será submetido a uma artrocospia, o treinador perdeu agora o meia Alexandre Dorta. O jogador teve uma fissura no pé direito e deve ficar fora dos gramados durante cerca de 15 dias. A única alteração para sexta-feira deverá ser a entrada do meia Canindé, que retorna de suspensão. Ele deve ganhar a vaga de Marco Túlio.