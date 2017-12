Zetti põe Guaru no ataque do Fortaleza O Fortaleza terá 3 novidades na partida contra o Bahia, sábado, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. Nivaldo e Picolli entram nos lugares dos zagueiros Fernandão e Marcelo Lopes, ambos suspensos. E, no ataque, o técnico Zetti optou por Guaru, deixando Edson Araújo no banco. A mudança no ataque foi uma opção tática de Zetti. "O Guaru prende mais a bola e ajuda um pouco mais no meio-campo", justificou o treinador do Fortaleza. O Fortaleza lidera o quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos ganhos.