Zetti prepara Paulista para clássico O técnico Zetti, do Paulista, está preparando seu time para um clássico estadual. O treinador, que foi goleiro do São Paulo, Santos e do Palmeiras, sabe muito bem como é o clima de um jogo entre duas equipes do mesmo estado e quer ver o time jundiaiense com este espírito dentro de campo no próximo sábado à noite, quando enfrenta o Palmeiras no estádio Jaime Cintra. Apesar de tanto otimismo por parte do treinador, o Paulista não costuma se dar muito bem quando joga diante de sua torcida. Em seis jogos em casa conquistou apenas nove pontos, com um aproveitamento de 50%. Para este jogo o técnico Zetti está na expectativa de poder contar com o experiente zagueiro Ivan Rocha, que vinha atuando como volante. O jogador esta há cerca de dez dias fora dos gramados devido a uma contusão muscular.