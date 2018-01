Zetti procura um atacante no Paulista Sem poder contar com o atacante Izaías, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Zetti está tendo dificuldades para escolher um companheiro para Luiz Gustavo no ataque do Paulista para o jogo contra o São Raimundo, no próximo sábado, em Manaus, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O problema maior para o treinador está na falta de opções, já que Davi, Maurício e Márcio, possíveis substitutos de Izaías, não vêm agradando. Por isso, Zetti fala até em improvisar algum jogador no ataque. Uma das opções seria adiantar o meia Canindé para o ataque e, com isso, Marco Túlio ou Alexandre Dorta ganhariam uma chance entre os titulares.