Zetti quer um Fortaleza ousado no DF Mesmo fora de casa, o Fortaleza promete não se intimidar no jogo contra o Brasiliense, neste sábado, no estádio Boca do Jacaré, pela penúltima rodada do quadrangular final da Série B do Brasileiro. A garantia é do técnico Zetti, que mantém o esquema 3-5-2, liberando os meias Marcelo Lopes e Juninho Cearense para encostar na dupla de atacantes Guaru e Jean Carlo. Zetti optou por improvisar o zagueiro Nivaldo na ala esquerda, no lugar de Mazinho, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com a volta de Juninho Cearense, após cumprir a suspensão automática no empate de 1 a 1 com o Bahia, sábado passado, o atacante Edson Araújo vai para o banco.