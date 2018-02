Zetti satisfeito com time do Guarani O empate do Guarani com o Fluminense, por 1 a 1, sábado à tarde, em Volta Redonda, serviu para o técnico Zetti aumentar a sua confiança na recuperação do time de Campinas no Campeonato Brasileiro. "Acho que até tivemos chances de vencer, mas no final pecamos nas conclusões", avaliou o treinador. Apesar do ponto conquistado, o Guarani praticamente permaneceu na mesma situação na tabela de classificação - está com 9 pontos. "Há um forte equilíbrio de forças. Então, todo ponto é importante. Neste aspecto, o empate fora foi importante para nós", disse Zetti, lembrando da necessidade do time voltar a vencer em casa na próxima rodada, quando receberá o líder Criciúma, domingo, no estádio Brinco de Ouro. O desfalque neste jogo será o atacante Viola, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Ele é o artilheiro do time com quatro gols. Sua ausência vai abrir a chance de Valdir Papel começar jogando pela primeira vez - ele já atuou alguns minutos em Volta Redonda.