Zetti também entra na lista do Guarani Depois de levar o Paulista ao vice-campeonato estadual, o técnico Zetti ganhou prestígio no futebol brasileiro. Tanto que seu nome foi comentado para assumir o Atlético-PR e o Santos, mas a história não evoluiu nos dois casos. Agora, é o Guarani que está interessado na contratação do treinador. Após a demissão de Joel Santana, os rumores de que o Guarani contrataria Zetti eram grandes em Campinas. O treinador do Paulista, no entanto, declarou nesta segunda-feira que não foi procurado, mas que ficou satisfeito com a lembrança de seu nome. "Quando o nome de um treinador aparece em listas de vários clubes como um dos cotados para assumir o posto vago, é porque há um reconhecimento do trabalho. É como me sinto cada vez que leio ou fico sabendo sobre o interesse de cada clube", revelou Zetti. Com a parceria do Paulista com o PSV Eindhoven, Zetti terá uma nova função: garoto-propaganda da empresa Philips, que é patrocinadora e dona do time holandês. E espera um aumento salarial por conta disso. "Tudo isso ficou na conversa. Agora preciso sentar com o presidente (Eduardo Palhares) para colocar no papel", afirmou. Depois do empate por 2 a 2 com o Remo, domingo, em Belém, o Paulista volta a jogar sábado, contra o Mogi Mirim, em Jundiaí. Por enquanto, a equipe já somou 5 pontos na Série B do Brasileiro.