Zetti tem dúvida no ataque do Paulista O técnico Zetti tem apenas uma dúvida para escalar o Paulista no jogo do próximo sábado, às 16 horas, contra o Palmeiras, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o desfalque do atacante Luís Gustavo, suspenso pelo terceiro amarelo, Davi e Maurício brigam pela vaga. Mas o treinador pode surpreender e adiantar os meias Canindé ou Alexandre Dorta. Na lateral-direita, Luiz Paulo, que retorna após cumprir dois jogos de suspensão impostos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), entra em lugar de Lucas. Outro que está na expectativa de conseguir um lugar no time é o zagueiro Ivan Rocha, que está há mais de 20 dias afastado devido a uma contusão. O Paulista conseguiu o patrocínio de uma escola de idiomas especialmente para o jogo contra o Palmeiras. A transmissão ao vivo da partida pela Rede Record foi o motivo para que o time de Jundiaí pudesse conseguir a verba extra. O valor, contudo, não foi revelado.