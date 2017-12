Zetti tem problemas para definir Guarani Ao assumir o comando do Guarani, na terça-feira à tarde, o técnico Zetti sabia que não teria uma missão fácil. E já começa a enfrentar os problemas para definir o time que enfrentará o Juventude, no próximo domingo, às 16 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Ele já tem dois desfalques certos: o volante Roberto, suspenso, e o meia Luiz Fernando, machucado. O meia Luiz Fernando, com dores no tendão do pé direito, ainda pode ser liberado pelo departamento médico, embora suas chances de atuar sejam remotas. A tendinite o atacou nos últimos quinze dias. Ele vai ficar em tratamento até a recuperação total. O volante Roberto recebeu o terceiro cartão amarelo na partida em que o Guarani perdeu por 1 a 0 para o Corinthians, no último domingo, no Pacaembu. Em compensação, Zetti poderá contar com a volta de outro volante. Sidney cumpriu suspensão de três jogos, por ter sido expulso na derrota por 1 a 0 para o Coritiba, na abertura do Brasileirão. Ele deu uma entrada violenta em Aristizábal. O atacante Sandro Hiroshi, que já jogou pelo São Paulo, está recuperado de uma cirurgia no joelho direito e participou pela segunda vez de um treinamento com bola. Ele foi riscado, na última hora, de ir para o banco na rodada passada, mas pode ser opção agora em Caxias. Dois novos reforços já estão no Brinco de Ouro. Dida, lateral-direito do Brasiliense, e Valdir Papel, atacante do Sport Recife, chegaram em Campinas nesta terça-feira.