Zetti tenta melhorar pontaria do Paulista O Paulista tem o quarto pior ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, com dez gols marcados em nove jogos. Segundo o técnico Zetti, essa é a principal razão para a campanha regular da equipe de Jundiaí - está em 10º lugar, com 13 pontos. Por isso, Zetti intensificou os treinos de finalização durante a semana. A intenção é fazer com que seus jogadores já possam mostrar uma melhora no jogo do próximo sábado, em Manaus, diante do São Raimundo. Mas o Paulista terá um desfalque justamente no ataque: Izaías, o capitão e artilheiro do time (3 gols), recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Avaí, por 2 a 1, e está suspenso.