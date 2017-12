Zetti treina pontaria do Fortaleza Para o jogo do Fortaleza contra o Brasiliense, sábado, em Brasília, pelo quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico técnico Zetti está exigindo dos jogadores melhor pontaria na hora da conclusão das jogadas. "Vou treinar exaustivamente nesta semana a pontaria, uma vez que estamos criando as condições de gol e não estamos convertendo", afirmou. Segundo o treinador do Fortaleza, os jogadores estão falhando também no posicionamento. "Vamos fazer estas correções para conseguirmos passar para a Série A", destacou. Zetti vai manter o mesmo esquema tático das últimas partidas (3-5-2). O provável time terá Bosco; Erandir, Fernandão e Ronaldo Angelim; Sérgio, Chicão, Marcelo Lopes, Juninho Cearense e Juninho Goiano; Jean Carlo e Guaru. A delegação viaja na quinta-feira para Brasília.