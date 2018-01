Zetti usa palestra para motivar Paulista O técnico Zetti endossou nesta quinta-feira as palavras do presidente do Paulista, Eduardo Palhares, em palestra aos jogadores, e procurou motivar os atletas para buscar a classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B. "É sempre importante essa interação do grupo com a diretoria. Com esse incentivo, os jogadores se concentram mais na classificação", disse. O volante Alemão, capitão do time, concorda com o treinador. "Temos consciência que dependemos de outros resultados, mas vamos fazer de tudo para sairmos vitoriosos nos dois últimos jogos. Nós vamos classificar", garantiu. No próximo sábado, o Paulista, 11º colocado, com 29 pontos, enfrentará a Anapolina, em Jundiaí. Na última rodada, o time jogará contra o União São João, em Araras. Para garantir a vaga, o time jundiaiense precisa vencer os dois jogos e torcer por maus resultados de Náutico e Avaí-SC. O grande desfalque deste jogo será o atacante Izaias, artilheiro do time com 10 gols. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Botafogo e cumprirá suspensão automática.