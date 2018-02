Zetti vai usar 3 atacantes contra Avaí O treinador Zetti pretende lançar três atacantes contra o Avaí (SC), neste sábado, às 16 horas, no Estádio Castelão, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Zetti espera somente pela recuperação de Jean Carlo para definir o trio atacante. Caso Jean Carlo, que sente dores na coxa esquerda, não se recupere, Marco Antônio jogará ao lado de Guaru e Juninho Cearense. Com três no ataque, Zetti muda o esquema tático de 3-5-2 para 4-3-3. Sem o volante Chicão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o meio-campo terá apenas Marcelo Lopes, Dude e Mazinho Lima. O zagueiro Ronaldo Angelim jogaria na lateral-esquerda e a dupla de zagueiros ficaria com Erandir e Fernandão. Sérgio está confirmado na lateral direita, assim como Sérgio no gol. Para voltar à Série A, o Fortaleza tem que vencer o Avaí por uma diferença de dois gols e ainda torcer por um tropeço do Bahia contra o Brasiliense (DF), em Salvador.