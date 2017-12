Zetti vê pela primeira vez time completo Pela primeira vez desde o dia 25 de abril, quando teve início o Campeonato Brasileiro da Série B, o técnico Zetti terá todos os jogadores do Paulista à sua disposição. O ?acontecimento? foi bastante comemorado pelo treinador, que considera o jogo deste sábado, às 16 horas, contra o Londrina, de fundamental importância para as pretensões do time na competição. Com 23 pontos e na 14ª posição, todos no clube sabem que uma vitória sobre os paranaenses pode recolocá-los de volta ao grupo dos oito que garantem vaga na próxima fase da competição. "O jogo contra o Londrina é chave para nós. Temos que aproveitar o fato de estarmos com força máxima e jogarmos em casa para voltar à zona de classificação", explicou o treinador.