Zezinho, do Vasco, reforça a Lusa A Portuguesa continua se reforçando para o Campeonato Brasileiro. Hoje, Zezinho, do Vasco, fez o primeiro treino no Canindé, apesar de os clubes ainda não terem acertado o período de empréstimo. O técnico Candinho foi quem apressou a contratação do atacante. Os dirigentes lusos aguardam, agora, a resposta do Real Madrid, sobre o possível empréstimo do meia Rodrigo Fabri, já que Evandro dificilmente renovará contrato.